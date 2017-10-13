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В центре Сыктывкара горела квартира
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    В центре Сыктывкара горела квартира

    16:27  13 Октября 2017
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    Пожар на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре потушен

    Сыктывкар, 13 октября. На Октябрьском проспекте в Сыктывкаре загорелась квартира. ЧП произошло вечером 12 октября, сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Коми.

    Причины возгорания пока не выяснены. На место происшествия оперативно приехали спасатели. Отмечается, что  в тушении пожара принимали участие три единицы техники и 12 пожарных. Пожар удалось ликвидировать за 48 минут.

    Информацию о пострадавших и погибших официальные источники не сообщили, однако, по данным местных СМИ,  девушка 1993 года рождения была госпитализирована в больницу с ожогами кистей рук.

    Автор: Дарья Смолина
    #пожар #сыктывкар #проишествие
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