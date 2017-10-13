В центре Сыктывкара горела квартира

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Сыктывкар, 13 октября. На Октябрьском проспекте в Сыктывкаре загорелась квартира. ЧП произошло вечером 12 октября, сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Коми.

Причины возгорания пока не выяснены. На место происшествия оперативно приехали спасатели. Отмечается, что в тушении пожара принимали участие три единицы техники и 12 пожарных. Пожар удалось ликвидировать за 48 минут.

Информацию о пострадавших и погибших официальные источники не сообщили, однако, по данным местных СМИ, девушка 1993 года рождения была госпитализирована в больницу с ожогами кистей рук.