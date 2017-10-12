Работников «Воркутауголь» обязали проходить регулярные психиатрические освидетельствования

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Воркута, 12 октября. Руководство АО «Воркутауголь» обязали проводить регулярные психиатрические освидетельствования своих сотрудников. Как сообщает местная прокуратура, руководство компании ранее их не проводило.

Согласно федеральному законодательству, работодатели должны каждые пять лет проводить психиатрические освидетельствования своих сотрудников, чья работа связана с источниками повышенной опасности. Проведенная в «Воркутауголь» прокурорская проверка показала, что руководство компании данную обязанность не выполняло.

В частности, профессиональный осмотр должны были проходить сотрудники, выполнявшие работу на высоте, под землей, а также связанную с применением взрывчатых средств и транспорта.

Прокуратура Воркуты обратилась в суд с исками о возложении на «Воркутауголь» обязанности проводить регулярные осмотры сотрудников. Все иски были удовлетворены в полном объеме.