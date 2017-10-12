Реконструкция второй очереди моста через Човью стартовала в Сыктывкаре

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Сыктывкар, 12 октября. Представитель подрядчика сообщил, что в Сыктывкаре дан старт реконструкции второй очереди моста через реку Човью.

Сообщается, что в настоящее время проводится демонтаж старого дорожного покрытия и оградительных сооружений. В скором времени начнутся работы по демонтажу пролетов моста.

Новый мост должен быть сдан в октябре 2018 года. Под него будут возведены пять новых опор.

Отмечается, что после реализации данного проекта на участке трассы «Сыктывкар-Эжва» будет организовано четырехполосное движение.

Напомним, что первая очередь была введена в эксплуатацию в сентябре прошлого года.