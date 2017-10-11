Власти Республики Коми подтвердили планы по строительству нового стадиона

В Избранное

Сыктывкар, 11 октября. Власти Республики Коми подтвердили планы по строительству нового универсального спорткомплекса. Возведение объекта планируют завершить до 2021 года.

Местные СМИ передают, что на новом стадионе, который будет рассчитан на несколько тысяч болельщиков, планируется провести Чемпионат мира по хоккею с мячом. Как сообщили в министерстве спорта Республики Коми, сейчас идут переговоры с инвесторами, готовыми вложиться в строительство комплекса. Кроме того, рассматриваются и обсуждаются проекты здания.

Уже известно, что новый стадион должен стать универсальным местом для проведения массовых мероприятий не только спортивного плана.