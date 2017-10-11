Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Воры пытались увезти украденный BMW X5 на КАМАЗе в Москве
Общество
Власти Республики Коми подтвердили планы по строительству нового стадиона
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти Республики Коми подтвердили планы по строительству нового стадиона

    8:43  11 Октября 2017
    51

    Власти Республики Коми подтвердили планы по строительству нового стадиона

    Сыктывкар, 11 октября. Власти Республики Коми подтвердили планы по строительству нового универсального спорткомплекса. Возведение объекта планируют завершить до 2021 года.

    Местные СМИ передают, что на новом стадионе, который будет рассчитан на несколько тысяч болельщиков, планируется провести Чемпионат мира по хоккею с мячом. Как сообщили в министерстве спорта Республики Коми, сейчас идут переговоры с инвесторами, готовыми вложиться в строительство комплекса. Кроме того, рассматриваются и обсуждаются проекты здания.

    Уже известно, что новый стадион должен стать универсальным местом для проведения массовых мероприятий не только спортивного плана. 

    Автор: Анна Иванова
    #сыктывкар #строительство
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 23231

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6064

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53364

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        92998

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108467
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        7:04   11 Октября 2017
        9028
        Стало известно, как в России оказался задержанный боец ВСУ

        Стало известно, как в России оказался задержанный боец ВСУ

        5:58   11 Октября 2017
        1593
        Пучдемон поставил свою подпись под декларацией независимости Каталонии

        Пучдемон поставил свою подпись под декларацией независимости Каталонии

        0:41   11 Октября 2017
        895
        Минобороны Сирии рассказало, как боевики ИГ получали вооружение в обмен на нефть

        Минобороны Сирии рассказало, как боевики ИГ получали вооружение в обмен на нефть

        23:41   10 Октября 2017
        1452