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Авария с участием раритетного автомобиля произошла под Сыктывкаром
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    Авария с участием раритетного автомобиля произошла под Сыктывкаром

    15:59  7 Октября 2017
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    Авария с участием раритетного автомобиля произошла под Сыктывкаром

    Сыктывкар, 7 октября. В Усть-Куломском районе старый «Запорожец» въехал в иномарку. Раритетный ЗАЗ 968М восстановлению не подлежит.

    Инцидент произошел 6 октября на первом километре подъезда к селу Усть-Кулом от трассы Сыктывкар — Троицко-Печорск, сообщает «ПолитЭксперт». 60-летний водитель «Запорожца», выезжая с автомобильной заправки, не уступил дорогу и столкнулся с автомашиной Chevrolet Cruze. В результате ДТП владелец раритетного авто был госпитализирован с сотрясением головного мозга. Кроме этого, медики зафиксировали у пострадавшего ушиб позвоночника и перелом ребер.

    Представители полиции сообщили, что любитель старых машин уже два раза привлекался к административной ответственности, несмотря на 40-летний стаж вождения.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #авария #сыктывкар
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