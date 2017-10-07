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Пенсионерка из Ухты заплатила «магам» 900 тысяч рублей за снятие порчи
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    Пенсионерка из Ухты заплатила «магам» 900 тысяч рублей за снятие порчи

    15:46  7 Октября 2017
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    Пенсионерка из Ухты заплатила «магам» 900 тысяч рублей за снятие порчи

    Ухта, 7 октября. Пенсионерка из Ухты заплатила мошенникам 900 тысяч рублей, которые пообещали снять с нее якобы проклятие, сообщили в правоохранительных органах города.

    Женщина 1944 года рождения обратилась в полицию Ухты с заявлением на телефонных мошенников. Пенсионерка считала, что на ней лежит проклятие. Для снятия порчи она решила позвонить так называемым экстрасенсам, телефон которых был указан в газете.

    По телефону они пообещали помочь ей, но добавили, что перед обрядом нужно перевести деньги. Женщина выполнила условия «магов».  Однако они перезвонили ей и сообщили, что средств не достаточно и нужно повторить действия. Ухтинка так и поступила.

    Пенсионерка из Ухты заплатила «магам» 900 тысяч рублей за снятие порчи

    В результате общая сумма потраченных на «снятие порчи» средств составила 900 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #коми #мошенники #пенсионерка #ухта #экстрасенсы #900 тысяч рублей
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