Пенсионерка из Ухты заплатила «магам» 900 тысяч рублей за снятие порчи

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Ухта, 7 октября. Пенсионерка из Ухты заплатила мошенникам 900 тысяч рублей, которые пообещали снять с нее якобы проклятие, сообщили в правоохранительных органах города.

Женщина 1944 года рождения обратилась в полицию Ухты с заявлением на телефонных мошенников. Пенсионерка считала, что на ней лежит проклятие. Для снятия порчи она решила позвонить так называемым экстрасенсам, телефон которых был указан в газете.

По телефону они пообещали помочь ей, но добавили, что перед обрядом нужно перевести деньги. Женщина выполнила условия «магов». Однако они перезвонили ей и сообщили, что средств не достаточно и нужно повторить действия. Ухтинка так и поступила.

В результате общая сумма потраченных на «снятие порчи» средств составила 900 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.