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Общество
Жителей Коми ожидает теплый октябрь
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    Жителей Коми ожидает теплый октябрь

    15:02  5 Октября 2017
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    Жителей Коми ожидает теплый октябрь

    Сыктывкар, 5 октября. Синоптики прогнозируют в Коми теплый октябрь. В первой и второй декаде наступившего месяца погода будет формироваться под воздействием полей повышенного атмосферного давления.

    Воздействия атлантических циклонов будут непродолжительными, сообщает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температурный фон ожидается слегка повышенным относительно нормы.Обычно для октября в Коми больше характерна пасмурная с частыми осадками погода.

    Сейчас метеорологи сообщают, что раннего появления снега и первичных ледовых форм на реках в республике не ожидается.

    Автор: Алексей Громов
    #погода #сыктывкар
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