Жителей Коми ожидает теплый октябрь

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Сыктывкар, 5 октября. Синоптики прогнозируют в Коми теплый октябрь. В первой и второй декаде наступившего месяца погода будет формироваться под воздействием полей повышенного атмосферного давления.

Воздействия атлантических циклонов будут непродолжительными, сообщает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температурный фон ожидается слегка повышенным относительно нормы.Обычно для октября в Коми больше характерна пасмурная с частыми осадками погода.

Сейчас метеорологи сообщают, что раннего появления снега и первичных ледовых форм на реках в республике не ожидается.