Житель Ухты сломал жене ребра из-за компьютерной игры

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Сыктывкар, 5 октября. Житель Ухты жестоко избил собственную супругу после замечания об излишнем увлечении компьютерной игрой.

Накануне в полицию Ухты обратилась пострадавшая женщина с просьбой привлечь ее супруга к ответственности.

По ее словам, вечером мужчина был сильно увлечен компьютерной игрой, это вызывало у женщины возмущение. Она сделала замечание мужу, который слишком агрессивно воспринял ее слова.

В итоге спор между супругами перерос в драку, в ходе которой дама получила закрытый перелом ребер и ушибы мягких тканей лица. На следующий день ей пришлось обратиться в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В данный момент жестокому супругу грозит до трех лет заключения.