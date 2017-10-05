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Житель Ухты сломал жене ребра из-за компьютерной игры
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    Житель Ухты сломал жене ребра из-за компьютерной игры

    14:34  5 Октября 2017
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    Житель Ухты сломал жене ребра из-за компьютерной игры

    Сыктывкар, 5 октября. Житель Ухты жестоко избил собственную супругу после замечания об излишнем увлечении компьютерной игрой.

    Накануне в полицию Ухты обратилась пострадавшая женщина с просьбой привлечь ее супруга к ответственности.

    По ее словам, вечером мужчина был сильно увлечен компьютерной игрой, это вызывало у женщины возмущение. Она сделала замечание мужу, который слишком агрессивно воспринял ее слова.

    В итоге спор между супругами перерос в драку, в ходе которой дама получила закрытый перелом ребер и ушибы мягких тканей лица. На следующий день ей пришлось обратиться в больницу.

    По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В данный момент жестокому супругу грозит до трех лет заключения.

     

     

    Автор: Алексей Громов
    #избиение #компьютер #ухта
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