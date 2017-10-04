Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
В Мурманске извлекли полувековую «капсулу времени»
Происшествия
Пожилой житель Коми спас свою семью от медведя в лесу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пожилой житель Коми спас свою семью от медведя в лесу

    21:53  4 Октября 2017
    51

    Пожилой житель Коми спас свою семью от медведя в лесу

    Сыктывкар, 4 октября. Пожилой мужчина спас свою семью от медведя, когда гулял по лесу в Коми. Инцидент он снял на видео.

    Житель Печор гулял с семьей по лесу. Мужчина объяснил, что они отправились туда в поисках ягод. Дед снимал внуков на видео, когда заметил, что к ним приближается медведь.

    Он в ту же минуту потребовал родственников уходить из леса, а сам в это время стал героически отвлекать дикого зверя. Мужчина кричал и шумел ведром. Методы отпугивания подействовали: двухметровый житель леса удалился в чащу.

    Мужчина не заметил, как забыл выключить камеру телефона. Позже он выложил случайно снятый ролик со встречей в Интернет.

    В конце августа правоохранительные органы Свердловской области прочесывали улицы города Серова, где объявился медведь. Экстренные службы рекомендовали жителям быть осторожными.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #коми #медведь #лес #печоры
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 83123

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107221

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29926

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44483

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25886
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        19:37   4 Октября 2017
        374
        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        16:38   4 Октября 2017
        1364
        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        15:04   4 Октября 2017
        1577
        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        13:57   4 Октября 2017
        842