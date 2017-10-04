Пожилой житель Коми спас свою семью от медведя в лесу

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Сыктывкар, 4 октября. Пожилой мужчина спас свою семью от медведя, когда гулял по лесу в Коми. Инцидент он снял на видео.

Житель Печор гулял с семьей по лесу. Мужчина объяснил, что они отправились туда в поисках ягод. Дед снимал внуков на видео, когда заметил, что к ним приближается медведь.

Он в ту же минуту потребовал родственников уходить из леса, а сам в это время стал героически отвлекать дикого зверя. Мужчина кричал и шумел ведром. Методы отпугивания подействовали: двухметровый житель леса удалился в чащу.

Мужчина не заметил, как забыл выключить камеру телефона. Позже он выложил случайно снятый ролик со встречей в Интернет.

В конце августа правоохранительные органы Свердловской области прочесывали улицы города Серова, где объявился медведь. Экстренные службы рекомендовали жителям быть осторожными.