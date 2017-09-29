Житель Воркуты украл деньги у своего приятеля через мобильный банк

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Воркута, 29 сентября. Знакомый жителя Воркуты похитил с его банковской карты через мобильный банк 6 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми, преступник уже задержан.

В полицию обратился житель Воркуты. По его словам, с банковской карты пропали 6 тыс. рублей. В краже денег заподозрили знакомого потерпевшего.

По данным полиции, мужчина провел вечер, катаясь по городу на машине со своим приятелем. А утром обнаружил пропажу денег с карточки.

Стражи порядка установили, что в какой-то момент потерпевший вышел из салона авто, забыв там свой мобильный. Злоумышленник через мобильный банк перевел деньги на счет своей знакомой. Вскоре деньги были сняты.

Подозреваемый, 26-летний ранее уже судимый житель Воркуты, задержан. Как отметили в полиции, уголовное дело возбудили по ч.2 ст.158 УК РФ: наказание — до 5 лет лишения свободы.