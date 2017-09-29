Пропавшего две недели назад охотника разыскивают в лесах Сосногорска

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Ухта, 29 сентября. В Коми спасатели и полиция разыскивают охотника, который пропал в лесах две недели назад.

Инцидент произошел в районе поселка Войвож Сосногорского района. 13 сентября мужчина уехал в лесную избушку. Больше на связь он не выходил.

Как сообщает «Комиинформ», полиция 28 сентября обратилась за помощью к ухтинскому отряду «СПАС-Коми».

Девять полицейских и два спасателя обследовали местность вокруг избушки. Сотрудники «СПАС-Коми» прочесали территорию на квадроцикле, однако пропавшего охотника пока найти не удалось.

Ранее «Газета.ру» сообщала о похожем происшествии в Амурской области. Местный житель уехал на служебном авто из поселка Береговой и перестал выходить на связь. Поиски вместе со спасателями, полицией и кинологами продолжались две недели. Однако мужчина сам вышел из тайги. Живой, но с обмороженными ногами.