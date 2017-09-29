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Пропавшего две недели назад охотника разыскивают в лесах Сосногорска
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    Пропавшего две недели назад охотника разыскивают в лесах Сосногорска

    23:30  29 Сентября 2017
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    Пропавшего две недели назад охотника разыскивают в лесах Сосногорска

    Ухта, 29 сентября. В Коми спасатели и полиция разыскивают охотника, который пропал в лесах две недели назад. 

    Инцидент произошел в районе поселка Войвож Сосногорского района. 13 сентября мужчина уехал в лесную избушку. Больше на связь он не выходил.

    Как сообщает «Комиинформ», полиция 28 сентября обратилась за помощью к ухтинскому отряду «СПАС-Коми». 

    Девять полицейских и два спасателя обследовали местность вокруг избушки. Сотрудники «СПАС-Коми» прочесали территорию на квадроцикле, однако пропавшего охотника пока найти не удалось.

    Пропавшего две недели назад охотника разыскивают в лесах Сосногорска

    Ранее «Газета.ру» сообщала о похожем происшествии в Амурской области. Местный житель уехал на служебном авто из поселка Береговой и перестал выходить на связь. Поиски вместе со спасателями, полицией и кинологами продолжались две недели. Однако мужчина сам вышел из тайги. Живой, но с обмороженными ногами.

    Автор: Олеся Волкова
    #сыктывкар #коми #происшествия
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