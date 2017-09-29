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Злоумышленники в Коми пытались пронести в здания судов оружие и боеприпасы
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    Злоумышленники в Коми пытались пронести в здания судов оружие и боеприпасы

    23:10  29 Сентября 2017
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    Злоумышленники в Коми пытались пронести в здания судов оружие и боеприпасы

    Сыктывкар, 29 сентября. Судебные приставы Коми пресекли несколько попыток пронести в здания судов республики оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми.

    Отмечается, что злоумышленники намеревались пронести 61 единицу огнестрельного оружия, 98 единиц газового и травматического оружия, 733 единиц боеприпасов, а также более тысячи иных опасных предметов.

    Ранее сообщалось, что у жителей республики накопились значительные долги за ЖКХ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #коми #оружие #приставы #боеприпасы
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