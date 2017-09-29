Житель Сыктывкара попытался сократить путь до дома на краденом велосипеде

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Республика Коми, 29 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Сыктывкара задержали мужчину, который украл велосипед. Об этом сообщили в пятницу представители городского управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел в районе улицы Свободы.

«Похитителем оказался ранее не судимый житель столицы... Выяснилось, что мужчина возвращался с работы и решил похитить велосипед, чтобы сократить время на дорогу домой», — указано в заявлении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ (кража).