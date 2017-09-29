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Житель Сыктывкара попытался сократить путь до дома на краденом велосипеде
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    Житель Сыктывкара попытался сократить путь до дома на краденом велосипеде

    22:15  29 Сентября 2017
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    Житель Сыктывкара попытался сократить путь до дома на краденом велосипеде

    Республика Коми, 29 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Сыктывкара задержали мужчину, который украл велосипед. Об этом сообщили в пятницу представители городского управления МВД Российской Федерации.

    Инцидент произошел в районе улицы Свободы.

    «Похитителем оказался ранее не судимый житель столицы... Выяснилось, что мужчина возвращался с работы и решил похитить велосипед, чтобы сократить время на дорогу домой», — указано в заявлении ведомства.

    Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

    Автор: Алексей Громов
    #сыктывкар #велосипе
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