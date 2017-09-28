Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Заблудившийся пенсионер две недели не мог выйти из леса во Владимирской области
Происшествия
Пьяная женщина сбила 10-летнего велосипедиста на переходе в Сыктывкаре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пьяная женщина сбила 10-летнего велосипедиста на переходе в Сыктывкаре

    20:42  28 Сентября 2017
    46

    Пьяная женщина сбила 10-летнего велосипедиста на переходе в Сыктывкаре

    Республика Коми, 28 сентября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП в Сыктывкаре. Об этом сообщили представители регионального управления МВД Российской Федерации.

    Инцидент произошел 27 сентября в районе Коммунистической улицы. Согласно предварительным данным, автомобиль KIA сбил на пешеходном переходе 10-летнего велосипедиста.

    Машина скрылась с места происшествия, однако ее быстро нашли. Водителем оказалась лишенная прав женщина, в крови у которой был обнаружен алкоголь. Непосредственно ребенок получил ушиб.

    Ранее стало известно о том, что в аварии в Вологде пострадал пятилетний мальчик.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сыктывкар
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104432

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29532

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43250

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23680

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9033
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        19:24   28 Сентября 2017
        590
        Путин прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом Сирию

        Путин прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом Сирию

        18:55   28 Сентября 2017
        268
        Операция ВКС РФ против ИГ в Сирии: эксперты об итогах работы российской авиации в САР

        Операция ВКС РФ против ИГ в Сирии: эксперты об итогах работы российской авиации в САР

        17:51   28 Сентября 2017
        657
        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        13:05   28 Сентября 2017
        258