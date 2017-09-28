Пьяная женщина сбила 10-летнего велосипедиста на переходе в Сыктывкаре

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Республика Коми, 28 сентября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП в Сыктывкаре. Об этом сообщили представители регионального управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел 27 сентября в районе Коммунистической улицы. Согласно предварительным данным, автомобиль KIA сбил на пешеходном переходе 10-летнего велосипедиста.

Машина скрылась с места происшествия, однако ее быстро нашли. Водителем оказалась лишенная прав женщина, в крови у которой был обнаружен алкоголь. Непосредственно ребенок получил ушиб.

Ранее стало известно о том, что в аварии в Вологде пострадал пятилетний мальчик.