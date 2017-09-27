Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Украинка обчистила квартиру отдыхавших в Крыму москвичей
Происшествия
Житель Сыктывкара пойдет под суд за продажу поддельной виагры
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Житель Сыктывкара пойдет под суд за продажу поддельной виагры

    14:39  27 Сентября 2017
    36

    Житель Сыктывкара пойдет под суд за продажу поддельной виагры

    Сыктывкар, 27 сентября. Житель Сыктывкара предстанет перед судом по обвинению в нелегальной продаже незарегистрированных лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Коми.

    Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст.238.1 УК РФ, после того как в 2015 году он купил у неизвестного незарегистрированные лекарства, содержащие фармацевтические вещества под международными непатентованными наименованиями, которые впоследствии продавал. Общая стоимость приобретенных препаратов составляла не менее 290 тысяч рублей.

    «Всего обвиняемый реализовал лекарств на сумму не менее 150 тысяч рублей с учетом доставки», — говорится в сообщении.

    В марте этого года мужчину задержали. У него в машине следователи обнаружили 320 таблеток, а дома нашли и изъяли еще 480 таблеток Viprogra, который является дженериком Виагры.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Михайлиди
    #сыктывкар #коми #лекарства
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103225

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29433

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42952

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23079

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8841
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        224
        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        9:09   27 Сентября 2017
        1478
        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        8:22   27 Сентября 2017
        3418
        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        5:23   27 Сентября 2017
        2930