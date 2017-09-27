Житель Сыктывкара пойдет под суд за продажу поддельной виагры

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Сыктывкар, 27 сентября. Житель Сыктывкара предстанет перед судом по обвинению в нелегальной продаже незарегистрированных лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Коми.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст.238.1 УК РФ, после того как в 2015 году он купил у неизвестного незарегистрированные лекарства, содержащие фармацевтические вещества под международными непатентованными наименованиями, которые впоследствии продавал. Общая стоимость приобретенных препаратов составляла не менее 290 тысяч рублей.

«Всего обвиняемый реализовал лекарств на сумму не менее 150 тысяч рублей с учетом доставки», — говорится в сообщении.

В марте этого года мужчину задержали. У него в машине следователи обнаружили 320 таблеток, а дома нашли и изъяли еще 480 таблеток Viprogra, который является дженериком Виагры.