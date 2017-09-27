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Происшествия
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Общество
Новый вокзал в Сыктывкаре разваливается на глазах у пассажиров
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    Новый вокзал в Сыктывкаре разваливается на глазах у пассажиров

    17:48  27 Сентября 2017
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    Новый вокзал в Сыктывкаре разваливается на глазах у пассажиров

    Сыктывкар, 27 сентября. Жители Сыктывкара жалуются на разрушение нового автовокзала на улице Морозова, который был открыт в 2014 году.

    Горожане сетуют, что крыльцо здания спустя всего три года после начала работы выглядит «как после бомбежки»: его ступени разрушены, плитка отвалилась, а под ногами пассажиров лежит мусор. Колонны и стены у входа обклеены объявлениями.

    Один из сыктывкарцев опубликовал фото нынешнего состояния автовокзала в соцсетях. «Посмотрите как «прекрасно» выглядит автовокзал в Сыктывкаре», — подписал их автор. «Похоже кто-то по ночам его разбирает», — пошутили пользователи.

    По данным местных СМИ, здание пришло в упадок, так как муниципальные власти и арендатор не могут договориться, кто должен проводить ремонт.

    Новый вокзал в Сыктывкаре разваливается на глазах у пассажиров

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #сыктывкар #вокзал
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