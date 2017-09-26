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Экономика
Жители Коми задолжали за коммунальные услуги более 7,7 млрд рублей
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    Жители Коми задолжали за коммунальные услуги более 7,7 млрд рублей

    15:42  26 Сентября 2017
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    Жители Коми задолжали за коммунальные услуги более 7,7 млрд рублей

    Сыктывкар, 26 сентября. В республике Коми долги по жилищно-коммунальным услугам превысили 7,7 млрд рублей. В ходе заседания правительства Коми во вторник была дана установка ускорить их погашение.

    3 млрд рублей из данной суммы являются просроченной задолженностью. В Воркуте, Удорском, Сысольском, Прилузском и Корткеросском районах этот показатель по бюджетной сфере больше всего.

    В адрес органов местного самоуправления прозвучало несколько рекомендаций: более рациональное использование муниципального имущества и недвижимости, внесение изменений в местные бюджеты на 2018 год с добавлением финансирования на коммунальные платежи предприятиям и организациям бюджетных сфер, заключение соглашений о реструктуризации долгов.

    Ранее сообщалось, что предприятия ЖКХ Челябинской области должны за топливно-энергетические ресурсы почти 2 млрд 253 млн рублей.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #коми #долги #жку
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