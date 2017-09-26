Лихач сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП в Воркуте
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Сыктывкар, 26 сентября. В Воркуте девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу, сбила иномарка. Как стало известно, инцидент произошел накануне вечером напротив дома №47 по улице Ленина.
Так, 26-летняя воркутянка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному и была сбита автомобилем Kia Sorento, водитель которого скрылся с места ДТП. Очевидцы произошедшего сообщили об увиденном сотрудникам ГИБДД, после чего иномарка нарушителя была найдена в соседних дворах. Сам владелец машины скрылся.
В настоящее время ведется его розыск.
Как сообщало агентство URA.RU, ранее на южноуральской трассе под Чебаркулем столкнулись четыре автомобиля, в результате чего погибли три человека.