Лихач сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП в Воркуте

В Избранное

Сыктывкар, 26 сентября. В Воркуте девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу, сбила иномарка. Как стало известно, инцидент произошел накануне вечером напротив дома №47 по улице Ленина.

Так, 26-летняя воркутянка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному и была сбита автомобилем Kia Sorento, водитель которого скрылся с места ДТП. Очевидцы произошедшего сообщили об увиденном сотрудникам ГИБДД, после чего иномарка нарушителя была найдена в соседних дворах. Сам владелец машины скрылся.

В настоящее время ведется его розыск.

Как сообщало агентство URA.RU, ранее на южноуральской трассе под Чебаркулем столкнулись четыре автомобиля, в результате чего погибли три человека.