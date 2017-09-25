Грибника, пропавшего без вести в лесу Коми, нашли мертвым

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Сыктывкар, 25 сентября. Тело мужчины, который пропал в лесу больше недели назад, нашли в Усинском районе республики Коми. Как сообщилим в усинском подразделении республиканского СУ СКР, причина смерти мужчины 1958 года рождения пока не установлена.

Родственники сообщали, что на позапрошлой неделе мужчина уехал за город за грибами. Домой он так и не вернулся. Родные предположили, что мужчина заблудился, в связи с чем обратились в МЧС и полицию.

Отмечается, что труп грибника был обнаружен в 10 км от дома. Рядом с них лежал рюкзак с ягодами и грибами. Никаких следов насильственной смерти на нем обнаружено не было.

В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка. Не исключено, что мужчина умер от сердечного приступа.

Как сообщало агентство URA.RU, в Югре ежедневно исчезают дети.