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Грибника, пропавшего без вести в лесу Коми, нашли мертвым
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    Грибника, пропавшего без вести в лесу Коми, нашли мертвым

    11:30  25 Сентября 2017
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    Грибника, пропавшего без вести в лесу Коми, нашли мертвым

    Сыктывкар, 25 сентября. Тело мужчины, который пропал в лесу больше недели назад, нашли в Усинском районе республики Коми. Как сообщилим в усинском подразделении республиканского СУ СКР, причина смерти мужчины 1958 года рождения пока не установлена.

    Родственники сообщали, что на позапрошлой неделе мужчина уехал за город за грибами. Домой он так и не вернулся. Родные предположили, что мужчина заблудился, в связи с чем обратились в МЧС и полицию. 

    Отмечается, что труп грибника был обнаружен в 10 км от дома. Рядом с них лежал рюкзак с ягодами и грибами. Никаких следов насильственной смерти на нем обнаружено не было.

    В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка. Не исключено, что мужчина умер от сердечного приступа.

    Как сообщало агентство URA.RU, в Югре ежедневно исчезают дети.

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    Автор: Тимур Руянцев
    #коми #грибы
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