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Школа живописи нефтью откроется в селе Ыб под Сыктывкаром
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    Школа живописи нефтью откроется в селе Ыб под Сыктывкаром

    13:17  24 Сентября 2017
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    Школа живописи нефтью откроется в селе Ыб под Сыктывкаром

    Сыктывкар, 24 сентября. Художник из Санкт-Петербурга Виталий Касаткин откроет в расположенном на территории Республики Коми селе Ыб школу живописи нефтью. В настоящее время в Финно-угорском этнопарке в селе Ыб действует единственный в мире музей искусства нефти «Чутское масло».

    «Логично, что первая школа живописи нефтью открывается именно в Коми  — там, где новое, отмечу, исконно русское направление искусства получило официальную поддержку», — отмечает Касаткин.

    Школа живописи нефтью откроется в селе Ыб под Сыктывкаром

    По словам художника нефтью, он не хочет, чтобы новое искусство было ограничено им одним, и уверен, что такой удивительный материал, как нефть, позволяет даже новичкам создавать удивительные шедевры. Рисовать «черным золотом», отмечает Касаткин, можно в любую погоду, на открытом воздухе и в помещении. Художник даже считает, что новые краски могут вытеснить традиционные.

    Для школы рисования маслом Финно-угорский этнопарк заказал в Ухте нефть разной вязкости и разных оттенков.

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    Автор: Валентин Меликов
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