Школа живописи нефтью откроется в селе Ыб под Сыктывкаром

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Сыктывкар, 24 сентября. Художник из Санкт-Петербурга Виталий Касаткин откроет в расположенном на территории Республики Коми селе Ыб школу живописи нефтью. В настоящее время в Финно-угорском этнопарке в селе Ыб действует единственный в мире музей искусства нефти «Чутское масло».

«Логично, что первая школа живописи нефтью открывается именно в Коми — там, где новое, отмечу, исконно русское направление искусства получило официальную поддержку», — отмечает Касаткин.

По словам художника нефтью, он не хочет, чтобы новое искусство было ограничено им одним, и уверен, что такой удивительный материал, как нефть, позволяет даже новичкам создавать удивительные шедевры. Рисовать «черным золотом», отмечает Касаткин, можно в любую погоду, на открытом воздухе и в помещении. Художник даже считает, что новые краски могут вытеснить традиционные.

Для школы рисования маслом Финно-угорский этнопарк заказал в Ухте нефть разной вязкости и разных оттенков.