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Самолет задымился во время посадки в Сыктывкаре
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    Самолет задымился во время посадки в Сыктывкаре

    12:31  23 Сентября 2017
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    Самолет задымился во время посадки в Сыктывкаре

    Сыктывкар, 23 сентября. Внештатная ситуация произошла с российским лайнером в аэропорту Сыктывкара — после посадки пассажиры и экипаж почувствовали запах гари, сработала сигнализация об отказе системы обдува электроники. 

    На борту российского авиалайнера после посадки в аэропорту Сыктывкара произошло ЧП. Экипаж выяснил, что заклинил вентилятор системы обдува отсека с бортовой электроникой. После полной остановки самолета и вывода пассажиров, техническая служба провела осмотр. Ранее сообщалось, что пассажиры рейса Москва-Магадан ожидают в столичном аэропорту «Домодедово» уже третьи сутки. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #сыктывкар #чп
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