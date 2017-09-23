Самолет задымился во время посадки в Сыктывкаре

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Сыктывкар, 23 сентября. Внештатная ситуация произошла с российским лайнером в аэропорту Сыктывкара — после посадки пассажиры и экипаж почувствовали запах гари, сработала сигнализация об отказе системы обдува электроники.

На борту российского авиалайнера после посадки в аэропорту Сыктывкара произошло ЧП. Экипаж выяснил, что заклинил вентилятор системы обдува отсека с бортовой электроникой. После полной остановки самолета и вывода пассажиров, техническая служба провела осмотр. Ранее сообщалось, что пассажиры рейса Москва-Магадан ожидают в столичном аэропорту «Домодедово» уже третьи сутки.