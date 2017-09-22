Стало известно, когда в республике Коми пустят новый пригородный поезд

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Сыктывкар, 22 сентября. Министерство промышленности Коми сообщило о запуске нового пригородного поезда по по направлению Микунь – Кослан – Микунь. В тестовом режиме он начнет курсировать с 24 октября по 31 декабря.

Как уточняют местные СМИ, состав будет отправляться со станции Микунь по вторникам и субботам в 20.13. Время в пути составит 4 часа и 22 минуты. Со станции Кослан поезд будет отправляться по средам и воскресеньям в 1.35 (время в пути 4:15).

В министерстве отметили, что в состав нового поезда войдет три вагона. Причина введения нового пригородного поезда стало ограниченном количестве дополнительных рейсов пассажирского поезда №678/677 Сыктывкар – Кослан в текущем году.

Как напоминает "Комиинформ", это направление является проблемным уже не первый год. поезд №678/677 убыточный, однако, чтобы перевозки продолжались, власти республики компенсирует железнодорожникам потери. Однако иногда договоренности не соблюдаются.

Именно поэтому в министерстве промышленности еще осенью минувшего года сообщали о планах открыть новый мультимодальный пригородный маршрут Сыктывкар – Микунь – Кослан.