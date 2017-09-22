Учеников школы в Емве экстренно эвакуировали из-за разбитой колбы с реактивом

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Сыктывкар, 22 сентября. Учеников одной из школ в Емве Княжпогостского района Коми экстренно эвакуировали из-за ЧП на уроке химии.

Как уточняют местные СМИ, школьников и сотрудников вывели на улицу после того, как преподаватель случайно разбил колбу с опасным реактивом на уроке химии. При этом детям даже не дали возможность забрать вещи и верхнюю одежду. Однако долго быть на улице им не пришлось. В скором времени всех детей развез по домам прибывший автобус.

Родители школьников утверждают, что забрать свои рюкзаки и личные вещи учащиеся смогут только в субботу.

