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Сотрудники ДПС пришли на помощь застрявшему на перекрестке в Сыктывкаре автомобилисту

Общество
Сотрудники ДПС пришли на помощь застрявшему на перекрестке в Сыктывкаре автомобилисту
пресс-служба администрации Краснодара

Сыктывкар, 10 февраля. Полицейские помогли водителю автомобиля, заглохшего на перекрестке улицы Менделеева и проспекта Бумажников в Сыктывкаре.

Инцидент произошел 10 февраля. Мужчине пришлось остановиться на проезжей части из-за того, что его машина неожиданно сломалась. Мимо проезжали другие автомобилисты, но никто ему не помог, а сам водитель понятия не имел, что делать в такой ситуации.

Сотрудники ДПС пришли на помощь застрявшему на перекрестке в Сыктывкаре автомобилисту
Prt Scr youtube.com / Pro Город Сыктывкар

Однако на помощь ему неожиданно пришел экипаж ДПС, проезжавший неподалеку. Один из сотрудников правоохранительных органов расспросил о произошедшем у мужчины, а после было решено с помощью троса и патрульного автомобиля отбуксировать заглохшую машину до места назначения.

Полицейские не в первый раз приходят на помощь автомобилистам и пешеходам. Недавно на трассе «Кола» сотрудники ДПС спасли жизнь замерзавшей на обочине дороги женщине, которой стало плохо.

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