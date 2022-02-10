Сотрудники ДПС пришли на помощь застрявшему на перекрестке в Сыктывкаре автомобилисту

Сыктывкар, 10 февраля. Полицейские помогли водителю автомобиля, заглохшего на перекрестке улицы Менделеева и проспекта Бумажников в Сыктывкаре.

Инцидент произошел 10 февраля. Мужчине пришлось остановиться на проезжей части из-за того, что его машина неожиданно сломалась. Мимо проезжали другие автомобилисты, но никто ему не помог, а сам водитель понятия не имел, что делать в такой ситуации.

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Однако на помощь ему неожиданно пришел экипаж ДПС, проезжавший неподалеку. Один из сотрудников правоохранительных органов расспросил о произошедшем у мужчины, а после было решено с помощью троса и патрульного автомобиля отбуксировать заглохшую машину до места назначения.

Полицейские не в первый раз приходят на помощь автомобилистам и пешеходам. Недавно на трассе «Кола» сотрудники ДПС спасли жизнь замерзавшей на обочине дороги женщине, которой стало плохо.