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Молодой житель Коми избил и ограбил 16-летнего подростка возле школы

  /   Обновлено: 20 января 2022 07:23
Происшествия
Молодой житель Коми избил и ограбил 16-летнего подростка возле школы
pxhere.com

Сыктывкар, 20 января. Злоумышленник ударил 16-летнего школьника по лицу, после чего забрал у него смартфон и беспроводные наушники. Инцидент произошел в Сыктывдинском районе в декабре прошлого года.

Подросток с телефоном в руках стоял около Выльгортской средней общеобразовательной школы № 2. В это время к нему подошел 21-летний местный житель. Сначала он ударил несовершеннолетнего, после чего ограбил. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время грабитель задержан. Устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего, расследование дела продолжается.

В Феодосии 17-летняя девушка подверглась нападению группы подростков. Неизвестные избили молодую девушку во время новогодних каникул за сделанное в их сторону замечание.

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