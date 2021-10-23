Самозанятые жители Сыктывкара смогут взять микрозайм под 1% годовых

Сыктыквар, 23 октября. Самозанятые сыктывкарцы имеют возможность оформить микрозайм всего под 1% годовых. Об этом сообщает Министерство экономического развития и промышленности Коми.

Господдержка производится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В его состав также входит региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

Местной программой предусмотрена выдача микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (МФО). Такую меру поддержки можно получить в АО «Микрокредитная компания Республики Коми». Кредиты выдаются на сумму от 50 до 500 тысяч рублей под 1% годовых с расчетом от 1 до 24 месяцев. Средства можно направить на покупку недвижимости, транспорта, оборудования и иные цели.

Федеральная налоговая служба изучает возможность учета чаевых, которые получают самозанятые россияне, через приложение «Мой налог». Об этом говорится в сообщении ФНС.