Мощный пожар произошел на Возейском месторождении под Усинском

Усинск, 19 октября. Пожар вспыхнул на Возейском месторождении, которое разрабатывает ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». По предварительным данным, горит шламонакопитель. Есть погибший. Информация уточняется.

Причины ЧП пока неизвестны. По одной из версий пожар произошел в результате сжигания нефтешлама в печах. Сотрудники экстренных служб выехали на место происшествия. Им предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.

Шламонакопитель предназначен для размещения хвостов обогащения полезных ископаемых, осадков сточных вод, шламов, шлаков, зол, илов, жидких, пастообразных или твердых отходов.

Один человек ранее пострадал при пожаре на газовой подстанции в Москве. ЧП предшествовал взрыв. Пламя охватило припаркованные рядом машины.