Пассажирский автобус сгорел дотла на остановке в Сыктывкаре

Сыктывкар, 8 октября. Пассажирский автобус полностью сгорел на остановке общественного транспорта в Сыктывкаре из-за неисправности двигателя.

Сначала в автобусе взорвалась силовая установка, после чего начался пожар. Водитель и пассажир оперативно покинули салон транспортного средства, в результате происшествия никто не пострадал. Сам инцидент произошел вечером 7 октября, уточнили в региональном департаменте ГИБДД.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стал неисправный двигатель автобуса. На месте происшествия работали сотрудники оперативных служб, в настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Летальное ДТП произошло в индийском штате Уттар-Прадеш накануне утром. Водитель грузовика допустил столкновение с пассажирским автобусом, в результате чего погибли девять человек.