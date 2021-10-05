Бывший глава МВД по Коми Половников получил девять лет колонии по делу о взятках

Сыктывкар, 5 октября. Решением Сыктывкарского городского суда экс-глава МВД по Коми Виктор Половников был признан виновным в получении взятки и отмывании денежных средств.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, подсудимому было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Кроме того, Половникова обязали выплатить штраф в размере 14 миллионов рублей. Он также был лишен права занимать определенные должности в течение пяти лет и звания «генерал-майор полиции».

Согласно данным следствия, Половникова задержали 16 января 2020 года. Против него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Его также обвинили в легализации незаконно полученных средств. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что суд признал виновным экс-главу МВД Коми в получении многомиллионной взятки.