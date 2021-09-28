В Коми зоозащитники спасли просидевшую двое суток в дренажной трубе собаку

Парма, 28 сентября. Работники Центра защиты животных «Белый свет» спасли собаку в городе Парма Республики Коми. Четвероногий застрял в дренажной трубе и просидел там не менее двух суток.

Мужчина, проживающий в городе, обратился за помощью к зоозащитникам. Он сообщил специалистам, что животное находится на глубине четырех метров и выбраться самостоятельно не сможет.

Сотрудники центра вместе с местными жителями провели спасательную операцию. Им удалось распилить трубу и аккуратно достать собаку из ловушки. Животное не пострадало. Зоозащитники отметили, что пес вел себя агрессивно, так как был напуган.

В конце июня в Москве спасли собаку, упавшую в реку, сообщало издание РИАМО. Спасатели подняли спаниеля из воды на борт катера, доставили на берег и передали хозяевам.