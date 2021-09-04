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Подросток без прав сбил 57-летнюю женщину в Коми
Происшествия
Подросток без прав сбил 57-летнюю женщину в Коми
wikimedia.org  /  Roulex 45

Сыктывкар, 4 сентября. Несовершеннолетний водитель отечественной легковушки совершил наезд на женщину в селе Помоздино в Коми, сообщили в управлении ГИБДД по республике.

В дорожной полиции уточнили, что все произошло днем в пятницу, 3 сентября. «Семерка» под управлением 16-летнего подростка без прав двигалась по улице Уляшов в сторону Выльгорта. В один момент на дорогу в неположенном месте вышла 57-летняя женщина, которая в итоге оказалась под колесами ВАЗа.

В результате происшествия пострадавшая получила ушиб грудной клетки и перелом ребер. В отношении женщины составили административный протокол, ей грозит штраф. Что касается подростка, то его могут привлечь к ответственности за езду без водительских прав и причинение вреда здоровью.

Водитель иномарки Lexus ранее насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку в Иркутске.

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авария подросток республика коми
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