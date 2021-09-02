Под Ухтой волонтеры спасли упавшего в канализационный колодец щенка

Сыктывкар, 2 сентября. Волонтеры благотворительного фонда «Добрый город» пришли на помощь щенку, провалившемуся в канализационный колодец. Инцидент произошел в поселке Подгорный под Ухтой.

Внимание местных жителей привлекла взрослая собака, которая сидела рядом с колодцем и жалобно выла, явно призывая людей помочь ее четырехлапому «товарищу».

Прибывшие на место волонтеры обнаружили очень маленькое отверстие и задались вопросом, как в такую дырку мог провалиться щенок. Люди предположили, что пес делал подкоп и не ожидал, что в этом месте будет яма.

Прежде чем приступить к спасательной операции, предстояло отодвинуть бетонную плиту, чтобы получить доступ к колодцу. К счастью, справиться с этой задачей помогли добровольцы.

Неравнодушные горожане спустились к попавшему в беду малышу и освободили его из «ловушки». Щенка передали ветеринарам для осмотра. После обследования и необходимого лечения питомцу будут искать любящих хозяев.

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