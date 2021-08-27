Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 12:32
12:31
Спорт
Российские шпажистки выиграли бронзу на Паралимпиаде в Токио
12:28
Экономика
Первый электрический кроссовер Volvo появится в России через год
12:26
Общество
Вокалист Kiss Пол Стэнли заразился COVID-19
12:23
Политика
Финский политолог призвал создать свободную Новороссию со столицей в Одессе
12:22
Происшествия
Мать истощенной девочки из Подмосковья приговорили к трем годам колонии
12:20
Спорт
«Манчестер Сити» готов купить Роналду за 30 миллионов евро
12:20
Армия
Шойгу и глава Татарстана заложили первый камень нового военного госпиталя в Казани
12:16
Происшествия
Жертвами взрывов в воинской части Казахстана стали девять человек
12:14
Экономика
Кинопроектор с функцией шифрования фильмов представят в Петербурге
12:14
Весь мир
Турки — на выход: талибы изгоняют последних представителей НАТО из Афганистана
Все новости

В Ухте спасатели вывели из леса потерявшихся пенсионеров
Общество
В Ухте спасатели вывели из леса потерявшихся пенсионеров
Global Look Press  /  Julian Stratenschulte/dpa

Сыктыквар, 27 августа. Сотрудники МЧС спасли троих человек, потерявшихся в лесу недалеко от Ухты и Троицко-Печорского района. Грибнику и пожилым супругам теперь ничего не угрожает.

В лес недалеко от Троицко-Печорского поселка в районе железнодорожной станции ушел 63-летний мужчина. Он хотел собрать для себя грибов и заблудился.

Пенсионер имел проблемы со слухом, но смог поговорить с родственниками по телефону. Спасатели выехали на поиски грибника, но нашли его не сразу. Поиски продолжались до утра.

В городе Ухта в районе поселка Водный в лес ушла пожилая супружеская пара. Сотрудники МЧС при помощи звукового сигнала нашли пенсионеров и вывели их из леса. Женщина имела проблемы с ногами и из-за этого ей было тяжело ходить. Спасательная операция завершилась в ночное время суток.

В начале июня девятилетний мальчик пропал в тайге, сообщало издание URA.RU. Его нашли живым спустя несколько дней.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Ухте спасатели вывели из леса потерявшихся пенсионеров
мчс пенсионеры лес хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru