В Ухте спасатели вывели из леса потерявшихся пенсионеров

Сыктыквар, 27 августа. Сотрудники МЧС спасли троих человек, потерявшихся в лесу недалеко от Ухты и Троицко-Печорского района. Грибнику и пожилым супругам теперь ничего не угрожает.

В лес недалеко от Троицко-Печорского поселка в районе железнодорожной станции ушел 63-летний мужчина. Он хотел собрать для себя грибов и заблудился.

Пенсионер имел проблемы со слухом, но смог поговорить с родственниками по телефону. Спасатели выехали на поиски грибника, но нашли его не сразу. Поиски продолжались до утра.

В городе Ухта в районе поселка Водный в лес ушла пожилая супружеская пара. Сотрудники МЧС при помощи звукового сигнала нашли пенсионеров и вывели их из леса. Женщина имела проблемы с ногами и из-за этого ей было тяжело ходить. Спасательная операция завершилась в ночное время суток.

В начале июня девятилетний мальчик пропал в тайге, сообщало издание URA.RU. Его нашли живым спустя несколько дней.