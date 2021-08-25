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Главу МВД Коми могут посадить на 13 лет по делу о взятке

  /   Обновлено: 25 августа 2021 13:18
Происшествия
Главу МВД Коми могут посадить на 13 лет по делу о взятке
11.мвд.рф  /  МВД России

Сыктывкар, 25 августа. Сыктывкарский суд просят признать бывшего министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова виновным в получении взятки.

Прокуратура попросила назначить ему наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, а также назначить штраф в 14,5 млн рублей, сообщает ТАСС.

Государственный обвинитель также ходатайствует о запрете для Половникова занимать определенные должности в МВД на пять лет и лишении звания генерала-майора полиции.

Экс-главу МВД по Республике Коми обвиняют в получении взятки в размере не менее 25 млн рублей. Преступление произошло в 2017 году.

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