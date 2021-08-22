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Путин поздравил жителей Коми со 100-летним юбилеем республики
Политика
Путин поздравил жителей Коми со 100-летним юбилеем республики
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 22 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил жителям Республики Коми поздравительную телеграмму в честь 100-летнего юбилея региона.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля. В ней глава государства заявил, что северный край по праву славится разнообразием и красотой природных ландшафтов, а также перспективными месторождениями полезных ископаемых.

«Поздравляю вас со 100-летием Республики Коми», — подчеркнул Путин.

Глава России также добавил, что республика обладает хорошим потенциалом развития, в регионе «создаются условия для привлечения инвестиций». Он отметил, что в Коми реализуются востребованные инициативы в промышленности и сельском хозяйстве.

Путин ранее прибыл в Нижний Новгород и принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею города. По его словам, жители всегда являлись людьми «колоссальной внутренней силы».

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