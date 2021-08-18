Служебная овчарка нашла потерявшегося в Сыктывкаре пенсионера

Сыктывкар, 18 августа. Служебная овчарка по кличке Фрайденрайх Оста помогла правоохранителям найти 81-летнего жителя Сыктывкара, страдающего потерей памяти.

Супруга пенсионера обратилась к сотрудникам полиции с просьбой найти мужа. По ее словам, он ушел рано утром из дома и не вернулся.

В поиске местного жителя участвовали оперативники, спасатели и кинолог. Служебная овчарка Фрайденрайх Оста вышла на след потерявшегося. Благодаря ее профессионализму им удалось найти мужчину на территории лесного массива. Он был дезориентирован и не смог ничего объяснить сотрудникам. Пожилого мужчину отвезли к родственникам.

Ранее спасатели вытащили собаку из реки на Якиманской набережной в Москве, сообщало РИАМО. Животное не пострадало.