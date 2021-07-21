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Суд оставил в силе приговор экс-главе Коми Гайзеру
Происшествия
Суд оставил в силе приговор экс-главе Коми Гайзеру
government.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Сыктывкар, 21 июля. Верховный суд Коми оставил в силе приговор экс-главе региона Вячеславу Гайзеру по делу о махинациях с земельными участками.

По версии следствия, Гайзер, будучи главой республики, незаконно распроядился выделить земли для строительства жилых многоэтажек без проведения торгов. Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Обвиняемый действовал в интересах компании, владельцем которой является его знакомый. Ущерб региональному бюджету превысил 8,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Супруга осужденного за мошенничество и организацию преступного сообщества Гайзера подала иск о разделе имущества. Речь идет о квартирах в Москве и Сыктывкаре.

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