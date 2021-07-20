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Транспортная компания оштрафована на 10 млн рублей в Коми

  /   Обновлено: 20 июля 2021 16:51
Происшествия
Транспортная компания оштрафована на 10 млн рублей в Коми
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Сосногорск, 20 июля. Сотрудники транспортной прокуратуры провели проверку и выявили административное нарушение. Виновная организация оштрафована на крупную сумму.

Надзорное ведомство выяснило, что руководитель транспортной фирмы через посредника передал 1,4 миллиона рублей. Деньги, именуемые вознаграждением, предназначались главе структурного подразделения железнодорожной организации. Директор с помощью финансовых средств добивался разрешения на отправку цистерн с газовым конденсатом.

Действия подпадали под статью о незаконном крупном вознаграждении в интересах юридического лица. Компания приговорена к штрафу в 10 миллионов рублей.

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взятка прокуратура штраф
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