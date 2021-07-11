Стала известна причина аварийной посадки самолета в Коми

Сыктывкар, 11 июля. Легкомоторный самолет Piper-PA28 приземлился прямо на проезжую часть рядом с поселком Кедровый Шор в Республике Коми.

Как стало известно ФАН, пилот самолета Piper-PA28, который сел на проезжую часть в Коми рядом с поселком Кедровый Шор, пошел на такой шаг из-за отказа двигателя. Большой летный опыт помог командиру правильно оценить обстановку. Воздушное судно спланировало на дорогу, машин на ней в это время не было. Посадка прошла благополучно.

Напомним, инцидент произошел 10 июля утром в Печоре. На борту лайнера находились два человека. Самолет совершал облет лесной территории. Вынужденная посадка произошла между поселками Озерный и Кедровый Шор. Пострадавших в результате происшествия нет. Печорская транспортная прокуратура начала проверку.