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Стала известна причина аварийной посадки самолета в Коми

  /   Обновлено: 11 июля 2021 09:51
Происшествия
Стала известна причина аварийной посадки самолета в Коми
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей

Сыктывкар, 11 июля. Легкомоторный самолет Piper-PA28 приземлился прямо на проезжую часть рядом с поселком Кедровый Шор в Республике Коми.

Как стало известно ФАН, пилот самолета Piper-PA28, который сел на проезжую часть в Коми рядом с поселком Кедровый Шор, пошел на такой шаг из-за отказа двигателя. Большой летный опыт помог командиру правильно оценить обстановку. Воздушное судно спланировало на дорогу, машин на ней в это время не было. Посадка прошла благополучно.

Напомним, инцидент произошел 10 июля утром в Печоре. На борту лайнера находились два человека. Самолет совершал облет лесной территории. Вынужденная посадка произошла между поселками Озерный и Кедровый Шор. Пострадавших в результате происшествия нет. Печорская транспортная прокуратура начала проверку.

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самолет посадка печоры
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