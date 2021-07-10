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Транспортная прокуратура проверит аварийную посадку самолета в Коми
Происшествия
Транспортная прокуратура проверит аварийную посадку самолета в Коми
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Сыктывкар, 10 июля. Печорская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с аварийной посадкой легкомоторного самолета в Печорском районе Республики Коми.

Согласно предварительным данным, самолет Piper PA-24-280 вылетел из аэродрома Печоры. На борту воздушного судна находились два человека. Целью полета являлось патрулирование лесных участков. Судно в связи с технической неисправностью совершило вынужденную посадку на дорогу между поселками Озерный и Кедровый Шор.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Самолет доставляется наземным транспортом до аэропорта Печора.

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры. Будут проверены все обстоятельства инцидента и техническое состояние судна.

Ранее стало известно, что легкомоторный самолет совершил внеплановую посадку в Коми. Борт посадили штатно.

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