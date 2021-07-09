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Мария Балмастова заняла пост министра культуры Коми

  /   Обновлено: 09 июля 2021 20:39
Общество
Мария Балмастова заняла пост министра культуры Коми
rkomi.ru  /  ГАУ РК &quot;Центр информационных технологий&quot;

Сыктывкар, 9 июля. Глава Коми Владимир Уйба подписал указ о назначении Марии Балмастовой на должность руководителя министерства культуры, туризма и архивного дела республики.

Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте правительства республики. Балмастова занимала пост исполняющего обязанности министра с 18 мая. На этой должности она сменила Сергея Емельянова, который перешел в руководство Александринского театра 19 апреля.

Новый министр много лет посвятила культурному развитию региона. С 1999 года она начала работать в администрации города Воркута, после чего в 2008 году заняла пост директора Государственного театра кукол Коми. В 2012 она возглавила Республиканскую филармонию.

Ранее Уйба заявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса нового типа для ряда жителей региона. Власти Коми отметили, что заразность индийского штамма коронавируса намного выше, в связи с чем необходимо обезопасить уязвимые категории граждан.

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коми министерство культуры балмастова
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