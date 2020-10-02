Мужчина зарезал одного полицейского и ранил второго в Сыктывкаре

Сыктывкар, 2 октября. Мужчина набросился с ножом на двух сотрудников правоохранительных органов в Сыктывкаре. Он убил одного из полицейских, после чего свел счеты с жизнью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ по Республике Коми.

По данным СК, ночью 2 октября в полицию поступил сигнал от женщины, которая сообщила, что ее гражданский супруг неадекватно себя ведет. На место происшествия выехал наряд полиции и бригада медиков.

«Во время разбирательства в квартире дома по улице Коммунистической мужчина 1975 года рождения напал на двух сотрудников патрульно-постовой службы, нанес им множественные ножевые ранения, после чего свел счеты с жизнью», — говорится в сообщении.

Один из правоохранителей скончался на месте происшествия, а второго госпитализировали с ножевыми ранениями в области живота и груди.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».