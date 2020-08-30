Ветеран боевых действий назвал «Шугалей-2» «энергетически мощной картиной»

Сыктывкар, 30 августа. Фильм «Шугалей-2» является «мощной картиной с сумасшедшей энергетикой». Такое мнение после просмотра выразил ветеран боевых действий, подполковник запаса, зампредседателя региональной организации ветеранов боевых действий «Боевое братство» республики Коми Сергей Будяков.

Военный подчеркнул, что смотрел и первую часть дилогии о незаконно заключенных в ливийской «Митиге» российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане. О ситуации с захватом социологов он узнал из Сети.

«Первые ролики об этом я увидел в Интернете, когда блогеры стали обсуждать эту ситуацию, потому что по официальным каналам информации тогда было очень мало», — рассказывает Будяков.

Ветеран боевых действий выражает надежду, что Шугалей и Суэйфан вскоре вернутся на Родину.

«Это очень крепкие духом люди, и их очень трудно сломить. Но они должны чувствовать и моральную поддержку нашего государства. В целом фильм очень сильный и показывает такие вещи, о которых многие люди просто не задумываются», — резюмировал военный.

Напомним, что история похищенных в Ливии социологов из России легла в основу кинофильмов «Шугалей» и «Шугалей-2». Премьера сиквела состоится в сентябре этого года. Обе экранизации основаны на реальных событиях и призваны максимально осветить проблему незаконно арестованных в североафриканской стране россиян. Кроме того, блогеры, культурные и политические деятели запустили в соцсетях флешмоб в поддержку социологов. В данный момент над освобождением наших соотечественников работает Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и МИД России.