В Воркуте задержан подозреваемый в убийстве двоих коллег полицейский

Сыктывкар, 20 июня. Правоохранители задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двоих коллег. Следствие предполагает, что убийство произошло на бытовой почве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

По имеющейся информации, 20 июня в дежурную часть полиции по Республике Коми поступил сигнал о том, что в помещении по переулку Юнь-Ягинский обнаружены тела сотрудника и работника одного из подразделений ОМВД РФ.

Правоохранители по горячим следам задержали предполагаемого преступника. Им оказался сотрудник полиции. По предварительной версии, убийство произошло на бытовой почве, передает «Ридус».

«Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и мотивов совершенного преступления», — рассказали в пресс-службе.

Руководство регионального МВД назначило проведение проверки, по результатам которой сотрудник правоохранительного ведомства будет уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность в соответствии с законом.