Въезд в несколько городов ограничили из-за коронавируса в Коми

Сыктывкар, 21 апреля. В Республике Коми решили временно ограничить въезд в Воркуту, Усинск, Печору и Ухту из-за коронавируса. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Уйба.

Глава республики отметил, что принятое решение связно в первую очередь с теми категориями людей, которые въезжают на работу.

«Это важно сделать именно сейчас, потому что эти города, кроме Ухты, у нас без «заноса», — заявил Уйба.

Он подчеркнул, что в первую очередь обязательный 14-дневний карантин должны будут соблюдать все въезжающие руководители, которые работают вахтовым методом.

«Чтобы если кто-то приедет заболевший в скрытой форме, то мы могли выявить человека и направить на лечение», — добавил Уйба.

По последним данным, на территории Республики Коми были официально зарегистрированы 16 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло 491. Выздоровел и был выписан из медицинских учреждений 21 пациент, четверо скончались.

Общее число зараженных в России на сегодняшний день достигло 52763 человек, 3873 пациента выздоровели и были выписаны из больниц, 456 пациентов умерли.