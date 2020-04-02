Двух новых пациентов с коронавирусом обнаружили в изолированной Эжвинской больнице

Сыктывкар, 2 апреля. Еще двоих пациентов с коронавирусом обнаружили в Эжвинской больнице, где накануне были зарегистрированы сразу 53 случая заражения вирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Коми.

Так, на сегодняшний день общее количество зараженных опасной коронавирусной инфекцией в республике выросло до 56 человек. Отмечается, что Эжвинская больница закрыта на строгий 14-дневний карантин. Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин заявил, что приняты все меры по недопущению дальнейшего распространения инфекции, передают «АиФ».

Ранее Следственный комитет России инициировал проведение доследственной проверки по факту массового заражения коронавирусом пациентов больницы.

Сообщалось, что причиной заражения мог стать контакт пациентов с врачом, дети которого недавно посещали одну из европейских стран. Официального подтверждения этой информации не дают ни власти, ни представители надзорных органов.