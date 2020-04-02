СК России начал проверку после сообщений о 53 зараженных в Эжвинской больнице

Сыктывкар, 2 апреля. Следственный комитет России инициировал проверку после появления информации о том, что сразу 53 пациента Эжвинской больницы заразились коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ по Республике Коми.

Согласно имеющееся информации, следователи проведут доследственную проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, передает телеканал «360».

Напомним, что полученные анализы подтвердили наличие коронавируса у 50 пациентов Эжвинской больницы в Сыктывкаре. За одни сутки было выявлено 32 случая заражения пациентов опасной китайской инфекцией.

Отмечается, что причиной заражения мог послужить контакт пациентов с врачом, дети которого недавно посещали одну из европейских стран. Данная версия высказывается в местных СМИ, но официального подтверждения этой информации не дают ни власти, ни представители надзорных органов.