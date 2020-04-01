Наличие коронавируса подтвердилось у 50 пациентов Эжвинской больницы

Сыктывкар, 1 апреля. Медицинские исследования подтвердили наличие коронавируса у 50 пациентов Эжвинской больницы. Только за последние сутки было выявлено 32 случая заражения опасной китайской инфекцией. По имеющимся данным, инфицированные находятся в хорошем состоянии.

Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин заявил, что приняты все меры по недопущению дальнейшего распространения инфекции. Больница в Эжве работает в условиях строжайшего карантина.

«По всем вопросам, связанным с противодействием и профилактикой коронавируса, мы тесно взаимодействуем с управлением Роспотребнадзора по Республике Коми», — заявил Березин.

Отмечается, что причиной заражения мог послужить контакт пациентов с врачом, дети которого недавно посещали одну из европейских стран. Данная версия высказывается в местных СМИ, но официального подтверждения этой информации не дают ни власти, ни представители надзорных органов.

На данный момент в Коми официально подтверждены 54 случая заражения опасной китайской инфекцией, 53 из них выявлены в медицинском учреждении в Эжве.