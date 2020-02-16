Автобус и иномарка не поделили дорогу в Сыктывкаре

Сыктывкар, 16 февраля. Иномарка столкнулась с автобусом в Сыктывкаре. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

Инцидент произошел на улице Южной. По имеющейся информации, 55-летний водитель автобуса двигался по второстепенной дороге. На пешеходном переходе он не уступил дорогу иномарке, которая имела преимущество в движении.

В результате столкновения водитель иномарки получил травмы. Медики диагностировали у него гематомы и ушиб бедра, но он отказался от госпитализации.

Отмечается, что водитель автобуса дважды за год привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Ранее ФАН сообщал, что маршрутка с пассажирами врезалась в Hyundai Solaris в Миассе. 60-летний водитель ГАЗ-322132 не уступил дорогу и въехал в иномарку, стоявшую у остановки городского транспорта.