Заключенных в Коми оштрафовали за нецензурную брань в адрес сотрудников колонии

Ухта, 16 февраля. Двоих осужденных наказали в исправительном учреждении №29 в Ухте за нецензурную ругань в адрес сотруников колонии, сообщили в прокуратуре Республики Коми.

15 февраля сотрудники колонии забрали у заключенных запрещенные предметы и лишили их возмножности гулять на улице. В ответ арестанты стали ругаться и оскорблять тюремщиков.

В отношении заключенных возбудили уголовное дело по статье об оскорблении, каждый нарушитель получил штраф в размере тысячи рублей, пишут «Невские новости».

Ранее в Сети появились фото с убийцей Бориса Немцова, который сидит за роскошным столом, предположительно, в колонии. ГУ ФСИН по Иркутской области проверяет эту информацию.